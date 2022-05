Bei einem missglückten Überholmanöver ist bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ein 45 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger hatte zuvor versucht, einen anderen Autofahrer zu überholen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei prallte er gegen das Auto des 45-Jährigen, als dieser aus einem Parkplatz fuhr und stieß dann auch mit dem Auto zusammen, das er überholen wollte. Der 45-Jährige kam nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.