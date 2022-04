Ein 76-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall im Schwalm-Eder-Kreis gestorben. Er sei am Mittwochnachmittag in Richtung Felsberg-Melgershausen unterwegs gewesen und kurz vor Melgershausen wahrscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Sein Wagen prallte gegen einen Leitpfosten und stieß im Graben gegen einen Wasserdurchlass. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der Autofahrer noch am Unfallort gestorben.