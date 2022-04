Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver im nordhessischen Spangenberg tödlich verunglückt. Der Mann soll im Einmündungsbereich der Bundesstraße 487 und einer Landesstraße im Schwalm-Eder-Kreis ein anderes Fahrzeug überholt haben, teilte die Polizei am Mittwoch ihre ersten Erkenntnisse mit. Dabei sei der Biker frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 42-Jährigen gekracht. Der 35-Jährige starb demnach trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.