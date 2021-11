Schweinestall mit mehreren hundert Tieren in Flammen

In einem Schweinestall in Pratjau (Kreis Plön) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt waren mehr als 600 Tiere in dem Stall untergebracht - weit über 400 konnten gerettet werden, wie der Einsatzleiter am Abend sagte. Vor Ort seien sechs freiwillige Feuerwehren mit über 60 Einsatzkräften mehrere Stunden im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen. Ein Großteil des Gebäudes sei durch die Flammen zerstört worden, hieß es weiter. Bewohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Brandursache war zunächst unklar.

