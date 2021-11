Schwer verletzte 69-Jährige in Nordhausen gefunden

Eine schwer verletzte 69 Jahre alte Frau ist in der Nordhäuser Blumenstraße gefunden worden. Bisher sei unklar, wie lange die Frau dort schon lag und wie sie in diese Situation geraten war, so die Polizei am Samstagmorgen. Zeugen fanden die 69-Jährige am Freitagnachmittag kaum ansprechbar neben einem Fahrrad liegend. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen.

Eine schwer verletzte 69 Jahre alte Frau ist in der Nordhäuser Blumenstraße gefunden worden. Bisher sei unklar, wie lange die Frau dort schon lag und wie sie in diese Situation geraten war, so die Polizei am Samstagmorgen. Zeugen fanden die 69-Jährige am Freitagnachmittag kaum ansprechbar neben einem Fahrrad liegend. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen.