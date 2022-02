Schwer verletzter Mann am Waldrand: Verbrechen?

Die Polizei im Landkreis Karlsruhe ermittelt wegen eines möglichen Verbrechens. Am Waldrand der Gemeinde Forst unweit der Autobahn 5 sei ein schwer verletzter Mann gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Dieser sei nicht mehr in der Lage gewesen zu erklären, wie es zu den Verletzungen kam. Auch fehlten den Ermittlern bislang andere belastbare Anhaltspunkte dafür, sagte der Sprecher. Der Verletzte sei am Freitag in ein Krankenhaus gekommen. Details über den Mann gab der Polizeisprecher nicht preis.

