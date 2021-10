Schwere Sturmböen im Harz erwartet

Im Harz werden am Mittwoch stürmische Böen erwartet. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, sei vor allem in höheren Lagen mit starken Böen zu rechnen. Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet. Laut DWD am Mittwochmorgen sorgt eine starke Südwestströmung auch im weiteren Tagesverlauf für stürmisches Wetter im Harz. Für die Nacht zum Donnerstag wird eine kurze Ruhephase vorhergesagt. Danach sei auch am Donnerstagvormittag mit Sturmböen im Harzumfeld und Orkanböen auf dem Brocken zu rechnen.

