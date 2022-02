Schwere Sturmböen in Sachsen erwartet

Auch am Montag soll es in Sachsen wieder stürmisch werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden Böen mit bis zu 85 Stundenkilometern erwartet. Am Fichtelberg soll es sogar zu heftigen Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde kommen. Der Tag wir voraussichtlich bewölkt - außerdem werden örtlich kurze Gewitter erwartet. Ab einer Höhe von 400 Metern soll es zu Schneefall kommen. Bis zum Dienstag wird in den höheren Lagen mit zehn Zentimetern Neuschnee gerechnet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad und im Bergland zwischen zwei und sechs Grad. Der Wind bleibt voraussichtlich bis in die Abendstunden stark.

