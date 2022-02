Schwerer Lastwagenunfall am Stauende auf A7 bei Bönningstedt

Schwerer Lastwagenunfall am Stauende auf A7 bei Bönningstedt

Nach einem schweren Lastwagenunfall am Stauende ist die Autobahn 7 kurz vor der Hamburger Landesgrenze in Richtung Süden am Dienstagnachmittag voll gesperrt worden. Zwischen dem Parkplatz Bönningstedt und der Hamburger Abfahrt Schnelsen-Nord fuhr ein Sattelzug auf einen stehenden Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versuchten, den eingeklemmten Fahrer des Sattelzuges aus dem Wrack zu retten. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst nicht bekannt.

Nach einem schweren Lastwagenunfall am Stauende ist die Autobahn 7 kurz vor der Hamburger Landesgrenze in Richtung Süden am Dienstagnachmittag voll gesperrt worden. Zwischen dem Parkplatz Bönningstedt und der Hamburger Abfahrt Schnelsen-Nord fuhr ein Sattelzug auf einen stehenden Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versuchten, den eingeklemmten Fahrer des Sattelzuges aus dem Wrack zu retten. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, war zunächst nicht bekannt.