Schwerer Unfall mit Traktor und Motorrad auf Bundesstraße

Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Bundesstraße 292 ist am Montagabend nach einem schweren Unfall am Ortseingang von Dühren (Rhein-Neckar-Kreis) in beide Richtungen gesperrt worden. Es habe einen schweren Unfall mit einem Traktor und einem Motorrad gegeben, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Weitere Details würden im Verlauf des Abends mitgeteilt, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Rettungsdienste und Polizei seien im Einsatz.

Die Bundesstraße 292 ist am Montagabend nach einem schweren Unfall am Ortseingang von Dühren (Rhein-Neckar-Kreis) in beide Richtungen gesperrt worden. Es habe einen schweren Unfall mit einem Traktor und einem Motorrad gegeben, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Weitere Details würden im Verlauf des Abends mitgeteilt, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Rettungsdienste und Polizei seien im Einsatz.