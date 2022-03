Der See «Schmaler Luzin» in der Feldberger Seenlandschaft ist auf einer Fläche von drei Quadratkilometern von einer ölhaltigen Flüssigkeit verschmutzt worden. Die Verunreinigung sei am Freitagvormittag in Höhe der Handseilfähre festgestellt worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Drei Feuerwehren legten demnach Ölsperren aus, um eine weitere Verbreitung des Öls zu verhindern. Wann die Verschmutzung beseitigt werden soll, war zunächst unklar. Auch über die Urasache war zunächst nichts bekannt. Das Befahren des «Schmalen Luzin», der in einem Naturschutzgebiet liegt, ist mit Booten mit Verbrennungsmotor nicht gestattet.

