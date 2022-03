Bei einem Wohnungsbrand sind am Montag in Schwerin drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer gegen Mittag in der Wohnung eines Ehepaares in der Weststadt ausgebrochen. Bei den Verletzten handele es sich um einen 79-jährige Mann und seine 74-jährige Ehefrau sowie um die 86-jährige Bewohnerin einer Nachbarwohnung. Die drei kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in eine Klinik. In dem Haus befinden sich insgesamt acht Wohnungen. Die Schadenshöhe werde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die übrigen Wohnungen in dem Haus blieben unversehrt. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden.

