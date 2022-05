Knapp 400 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Montagabend in Schwerin gegen Corona-Maßnahmen protestiert. Der angemeldete Aufzug führte demnach vom Grunthalplatz durch die Altstadt und wieder zurück. Zu Störungen sei es in der Landeshauptstadt nicht gekommen. Der Polizei zufolge beteiligten sich in der Spitze etwa 395 Menschen an der Demonstration.