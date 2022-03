Der Brand brach mitten in der Nacht aus, die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Doch für Mutter und Tochter, die in dem Plattenbau im Süden Schwerins ihr Zuhause hatten, kam die Hilfe zu spät.

Nach einem Brand in ihrer Wohnung sind am frühen Samstagmorgen in Schwerin ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter gestorben. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei die beiden Menschen aus der brennenden Wohnung bergen und die Mutter wiederbeleben können. Doch seien Mutter und Tochter wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Laut Polizei war das Feuer im dritten Stock des Hauses in einem Plattenbaugebiet im Süden der Landeshauptstadt ausgebrochen. Nachdem Anwohner den Brand bemerkten, alarmierten sie gegen 3.00 Uhr Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern können, hieß es. Möglicherweise hatte das Feuer Frau und Kind im Schlaf überrascht, die sich so nicht mehr in Sicherheit bringen konnten.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag sagte, wurde ein Sachverständiger mit der Suche nach der Brandursache beauftragt. Mit vorläufigen Ergebnissen sei frühestens am Montag zu rechnen. Dann solle auch entschieden werden, ob die Brandopfer obduziert werden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Bislang werde davon ausgegangen, dass Mutter und Tochter allein in der Wohnung lebten.