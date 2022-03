Mutter und Tochter nach Wohnungsbrand in Schwerin gestorben

Der Brand brach mitten in der Nacht aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch bändigen. Doch für Mutter und Tochter, die in dem Plattenbau im Süden Schwerins ihr Zuhause hatten, kam die Hilfe letztlich zu spät.

Nach einem Brand in ihrer Wohnung sind am frühen Samstagmorgen in Schwerin ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter gestorben. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei die beiden Menschen aus der brennenden Wohnung bergen und die Mutter wiederbeleben können. Doch seien Mutter und Tochter wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Laut Polizei hatten Nachbarn gegen 3.00 Uhr das Feuer im dritten Stock eines Hauses im Plattenbaugebiet Neu Zippendorf entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern können.

Möglicherweise hatte das Feuer Frau und Kind im Schlaf überrascht, die sich so nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Zu den Brandursachen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Spezialist habe noch am Samstag damit begonnen, nach möglichen Gründen für den Ausbruch des Feuers zu suchen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.