Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Werdau

Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Werdau

Werdau (sn) Bei einem Auffahrunfall in Werdau (Landkreis Zwickau) ist eine Frau schwer verletzt wurden. Die 52-Jährige hatte am Mittwochnachmittag verkehrsbedingt anhalten müssen - ein Kleintransporterfahrer bemerkte sie zu spät und prallte auf das Heck ihres Autos, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Durch den Aufprall sei das Auto der Frau, auf das vor ihr stehende geschoben wurden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Werdau (dpa/sn) Bei einem Auffahrunfall in Werdau (Landkreis Zwickau) ist eine Frau schwer verletzt wurden. Die 52-Jährige hatte am Mittwochnachmittag verkehrsbedingt anhalten müssen - ein Kleintransporterfahrer bemerkte sie zu spät und prallte auf das Heck ihres Autos, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Durch den Aufprall sei das Auto der Frau, auf das vor ihr stehende geschoben wurden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.