Schwerverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagabend in Gütersloh bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wollte an einer Kreuzung links abbiegen und übersah dabei wohl den 51-jährigen Radfahrer, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 51-Jährige, verletzte sich schwer am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trug der Mann keinen Helm.

