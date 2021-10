Schwesig: Kirchen auch für Rot-Rot wichtiger Partner

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bedeutung christlichen Lebens und christlicher Werte für die Gesellschaft hervorgehoben. Die Kirchen seien auch für die neue Landesregierung ein wichtiger Partner, versicherte sie beim Empfang der Nordkirche zum Reformationstag am Sonntag in der Rostocker Nikolaikirche laut Pressemitteilung.

Die SPD verhandelt derzeit in Schwerin mit der Linken über die Bildung einer neuen Landesregierung. Die Spitze der Sozialdemokraten hatte sich nach einem Sondierungsgespräch gegen den bisherigen Regierungspartner CDU entschieden.

Den sozialen Zusammenhalt zu stärken, werde eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Landesregierung sein, betonte die Ministerpräsidentin. «Wir wollen einen gemeinsamen Aufbruch in Richtung 2030.» Dabei seien die Kirchen wichtige Partner. «Mir ist es auch persönlich wichtig, dass wir diese enge Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung weiter pflegen und weiterentwickeln.»

Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit der Rechte und der Chancen, Solidarität seien Werte, die schon die Reformation stark gemacht hätten, so Schwesig weiter. «Indem wir diese Werte heute schützen und mit Leben erfüllen, setzen wir fort und entwickeln weiter, was die Reformation begonnen hat. Angefangen mit der grundlegenden Einsicht: Ich trage Verantwortung nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere und für die Welt, in der wir leben.»