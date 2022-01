Sechs Verletzte bei Unfall auf B42

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 42 bei Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend in Höhe der Anschlussstelle zur A67 aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Alle Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 42 bei Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend in Höhe der Anschlussstelle zur A67 aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Alle Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.