Sechs Verletzte bei Wohnungsbrand in Frankfurter Hochhaus

Sechs Menschen sind bei einem Feuer in einer Wohnung eines Hochhauses in Frankfurt verletzt worden. Der Brand war am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Apartment im zehnten Stock ausgebrochen. Einsatzkräfte hatten die Wohnungen in insgesamt fünf Stockwerken unter- und oberhalb des Brandobjekts evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die durch den Rauch verletzten Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nur wenige Minuten nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle, und die Nachlöscharbeiten sowie Entrauchung wurden eingeleitet. Nach den Löscharbeiten konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen in dem Haus im Stadtteil Niederursel zurückkehren. Lediglich die vom Feuer betroffene und die darüberliegende Wohnung sind derzeit unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.