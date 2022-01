Sechs Verletzte nach Zusammenstoß von zwei Autos in Hamburg

Sechs Personen haben sich in Jenfeld bei Hamburg bei einer Kollision von zwei Autos verletzt. Nach den ersten Informationen der Polizei wurde einer der Beteiligten am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht. Der Polizei ist bekannt, dass zuvor eines der Autos bei Rot in eine Kreuzung gefahren war.

