Sechsjähriger von Auto angefahren: Verletzt

Im Landkreis Eichsfeld ist am Montag ein Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Sechsjährige war an der Bushaltestelle in Haynrode hinter einem Bus auf die Straße getreten und von dem Wagen angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Im Landkreis Eichsfeld ist am Montag ein Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Sechsjährige war an der Bushaltestelle in Haynrode hinter einem Bus auf die Straße getreten und von dem Wagen angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.