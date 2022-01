Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Sekundenschlaf am Steuer: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Sekundenschlaf am Steuer: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Sekundenschlaf am Steuer seines Pkw endete für einen Autofahrer in Glauchau mit einem Unfall und schweren Verletzungen. Der 24-Jährige kam am Montag durch einen Sekundenschlaf von der Fahrbahn im Landkreis Zwickau ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann ihm Straßengraben liegen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde nach Angaben der Polizei von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Sekundenschlaf am Steuer seines Pkw endete für einen Autofahrer in Glauchau mit einem Unfall und schweren Verletzungen. Der 24-Jährige kam am Montag durch einen Sekundenschlaf von der Fahrbahn im Landkreis Zwickau ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann ihm Straßengraben liegen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde nach Angaben der Polizei von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.