Bürgermeister Peter Tschentscher hat vor dem Übersee-Club die Leitlinien einer neuen Hamburger Hafenpolitik vorgelegt. «Das zentrale Ziel der neuen Hafenpolitik ist es, Hamburg als großen, leistungsfähigen Universalhafen zu erhalten und Deutschland damit unabhängig von anderen Ländern einen guten und flexiblen Zugang zum Weltmarkt zu sichern», sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in einer Grundsatzrede, die den Auftakt für eine Veranstaltungsreihe zum 100-jährigen Bestehen des traditionsreichen Übersee-Clubs bildete. Der Senat will den neuen Hafenentwicklungsplan noch in diesem Jahr vorlegen.

Der Hafen könne helfen, die Energiewende, den Klima- und den Umweltschutz voranzubringen, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu sichern, die Versorgung Deutschlands auch in Krisenzeiten zu gewährleisten und Innovationen und Zukunftstechnologien in Hamburg zu verankern, sagte Tschentscher. Ziel sei es nicht, Hamburg zum größten Hafen Europas zu machen. Ziel müsse sein, dass er der modernste, digitalste und nachhaltigste Hafen werde.