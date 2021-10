Senator will Expertenkommission zu Wahlpannen einsetzen

Berlins Innensenator Andreas Geisel will die angekündigte Expertenkommission zur Aufarbeitung der jüngsten Wahlpannen im November einsetzen. Das kündigte der SPD-Politiker am Freitag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses an. In dem Gremium wolle er Praktiker, Wissenschaftler, Persönlichkeiten aus der Justiz und einer breiten Zivilgesellschaft versammeln. Auch das Parlament müsse eingebunden werden. Namen nannte Geisel nicht. Die personellen Vorbereitungen liefen aber bereits.

Berlins Innensenator Andreas Geisel will die angekündigte Expertenkommission zur Aufarbeitung der jüngsten Wahlpannen im November einsetzen. Das kündigte der SPD-Politiker am Freitag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses an. In dem Gremium wolle er Praktiker, Wissenschaftler, Persönlichkeiten aus der Justiz und einer breiten Zivilgesellschaft versammeln. Auch das Parlament müsse eingebunden werden. Namen nannte Geisel nicht. Die personellen Vorbereitungen liefen aber bereits.

Die Kommission soll nach den Worten des Senators die zahlreichen Wahlpannen und organisatorischen Probleme am 26. September analysieren und Vorschläge erarbeiten, wie derartiges für die Zukunft ausgeschlossen werden kann. Das betreffe etwa Zuständigkeiten und Kompetenzen der beteiligten Behörden oder organisatorische und rechtliche Voraussetzungen.

Geisel wünscht sich nach eigenen Worten etwa einheitliche Standards für die Durchführung von Wahlen, für die Ausstattung von Wahllokalen oder für die Schulung von Wahlhelferinnen und -helfern. Auch die künftige Aufstellung der Bezirkswahlämter und der Landeswahlleitung müsse überprüft werden. Eine Frage dabei sei, ob dort personelle Verstärkungen nötig sei.