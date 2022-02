Senior bei Autounfall schwer verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Hartmannsdorf bei Kirchberg im Landkreis Zwickau wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der 76-Jährige wollte am Dienstagabend von der Abfahrt der Staatsstraße 277 links abbiegen, wie die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitteilte. Dabei verletzte er die Vorfahrtsregeln und stieß mit einem 55-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr befahrbar, es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hartmannsdorf bei Kirchberg im Landkreis Zwickau wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der 76-Jährige wollte am Dienstagabend von der Abfahrt der Staatsstraße 277 links abbiegen, wie die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitteilte. Dabei verletzte er die Vorfahrtsregeln und stieß mit einem 55-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Der 76-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr befahrbar, es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.