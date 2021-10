Senior stirbt nach Auto-Crash gegen Baum

Ein ausgebrannter PKW an der Unfallstelle. Foto: Arndt/Tebben/Nord-West-Media TV & Nachrichten GmbH/dpa

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Senior war am Sonntag bei Hatten unterwegs, als er auf gerader Strecke mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam, teilte die Polizei mit. Ersthelfer holten den Fahrer noch aus dem Auto, bevor der Wagen Feuer fing und komplett ausbrannte. Der Senior starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20 000 Euro.

