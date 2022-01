Senioren niedergestochen: Täter weiter auf der Flucht

Der Mann, der am Sonntag in Rostock Senioren mit einem Messer angegriffen und beraubt haben soll, ist weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, blieb die Suche nach dem etwa 25 Jahre alten Täter bisher erfolglos. Man hoffe weiter auf Hinweise zu den am Montagnachmittag veröffentlichten Fahndungsfotos.

Der Mann, der am Sonntag in Rostock Senioren mit einem Messer angegriffen und beraubt haben soll, ist weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, blieb die Suche nach dem etwa 25 Jahre alten Täter bisher erfolglos. Man hoffe weiter auf Hinweise zu den am Montagnachmittag veröffentlichten Fahndungsfotos.

Am Sonntagnachmittag waren erst eine 66 Jahre alte Frau an ihrem Wohnhaus und danach ein 82-jähriger Mann im Stadtteil Evershagen niedergestochen und beraubt worden. Laut Polizei soll der Täter im ersten Fall versucht haben, sich als Paketbote auszugeben. Beiden Senioren wurden Geldkarten gestohlen. Damit soll jemand kurz danach in einer Bankfiliale versucht haben, Geld abzuheben. Dabei entstanden die Fahndungsfotos. Die Geschädigten seien verletzt worden, müssten aber nicht mehr stationär versorgt werden, hieß es.

Am Montag war die Polizei zu einem ähnlichen Fall gerufen worden. «Die Art und Weise dabei lässt vermuten, dass es sich um den Täter vom Vortag handeln könnte», sagte eine Polizeisprecherin. Ein Mann hatte sich in einem wenige Kilometer entfernten Stadtteil als Paketbote ausgegeben und wollte Zugang zur Wohnung einer 31-jährigen Frau haben. Das lehnte die Frau aber ab und rief die Polizei, die den Mann jedoch nicht fassen konnte.

Die Polizei fahndet nach einem 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann. Er soll einen dunklen Anorak und eine blaue Jeans tragen. Zudem sei er an einem schwarzen Rucksack mit drei weißen Streifen und weißen Schuhen mit drei schwarzen Streifen zu erkennen.