Sexueller Belästigung: Fahrlehrer verliert Berufserlaubnis

Ein Fahrlehrer ist in Göttingen wegen sexueller Belästigung von Fahrschülerinnen zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Göttingen am Freitag mitteilte, muss der 57-Jährige zusätzlich 4000 Euro an das Göttinger Frauenhaus zahlen. Zudem entzog der Landkreis Göttingen dem Mann die Erlaubnis, als Fahrlehrer arbeiten zu dürfen.

Ein Fahrlehrer ist in Göttingen wegen sexueller Belästigung von Fahrschülerinnen zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Göttingen am Freitag mitteilte, muss der 57-Jährige zusätzlich 4000 Euro an das Göttinger Frauenhaus zahlen. Zudem entzog der Landkreis Göttingen dem Mann die Erlaubnis, als Fahrlehrer arbeiten zu dürfen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, in 33 Fällen Fahrschülerinnen «in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt» zu haben. Er habe die Beziehung zwischen Fahrlehrer und Schülerin sowie die spezifische Situation im Fahrschulauto ausgenutzt. Gegen einen von der Staatsanwaltschaft erhobenen Strafbefehl hatte der 57-Jährige Einspruch eingelegt, weshalb es zum Verfahren kam.

Vor dem Gericht stritt der ehemalige Fahrschullehrer zunächst alle Vorwürfe ab, wie der Gerichtssprecher mitteilte. Nach den Zeugenaussagen von elf ehemaligen Fahrschülerinnen des Mannes, zog er seinen Einspruch am zweiten Prozesstag zurück. Die Aussagen eines Polizisten sowie von zwei Fahrschulleitern wurden nicht mehr gehört. Der Strafbefehl wurde daraufhin rechtskräftig. Laut dem Gerichtssprecher wäre im Falle einer Verurteilung nach einem Verfahren das Strafmaß wohl noch höher ausgefallen.