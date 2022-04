Nach Sicherungsarbeiten an einem Felsen am Albabstieg soll die Autobahn 8 pünktlich zum Osterrückreiseverkehr voraussichtlich ab Freitagabend wieder befahrbar sein. Im Verlauf des Tages solle ein Netz installiert werden, dann müsse ein Gutachter das noch abnehmen, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.