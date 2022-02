Sieben brennende Autos in Berlin

Sieben Autos haben in der Nacht zu Donnerstag in Berlin gebrannt. Auf einem Parkplatz in Prenzlauer Berg brannten zunächst zwei Autos, das Feuer griff dann auf drei weitere Fahrzeuge über, so dass dort am Ende fünf Autos in Flammen standen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auch in den Stadtteilen Neukölln und Tempelhof brannte jeweils ein Auto. In allen drei Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Verletzt wurde demnach bei den Vorfällen am frühen Donnerstag niemand.

