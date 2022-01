Sieben Rauchvergiftungen beim Grillen im Wintergarten

Die Grillparty einer Familie in einem Wintergarten in Bremen hat bei acht Menschen eine Rauchgasvergiftung ausgelöst. Weil das Wetter draußen zu ungemütlich wurde, habe ein 68 Jahre alter Mann am Samstag seinen Holzkohlegrill in den Wintergarten gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einiger Zeit bemerkten seine Angehörigen einen unangenehmen Geruch und bekamen Kopfschmerzen. Doch erst, als ein zehn Jahre altes Mädchen ohnmächtig wurde, wählten sie den Notruf. Das Mädchen und sieben weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Grillparty einer Familie in einem Wintergarten in Bremen hat bei acht Menschen eine Rauchgasvergiftung ausgelöst. Weil das Wetter draußen zu ungemütlich wurde, habe ein 68 Jahre alter Mann am Samstag seinen Holzkohlegrill in den Wintergarten gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einiger Zeit bemerkten seine Angehörigen einen unangenehmen Geruch und bekamen Kopfschmerzen. Doch erst, als ein zehn Jahre altes Mädchen ohnmächtig wurde, wählten sie den Notruf. Das Mädchen und sieben weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.