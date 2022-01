Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten klettert auf über 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal einen großen Sprung gemacht und liegt nun bei 1011,6. Das sind 57,0 Punkte mehr als am Mittwoch, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus/Stand: 16.36 Uhr) mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch 662 betragen. Am Donnerstag wurden 3090 neue Corona-Infektionsfälle registriert, vor einer Woche waren es 2122. Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut (RKI) 1017,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal einen großen Sprung gemacht und liegt nun bei 1011,6. Das sind 57,0 Punkte mehr als am Mittwoch, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus/Stand: 16.36 Uhr) mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch 662 betragen. Am Donnerstag wurden 3090 neue Corona-Infektionsfälle registriert, vor einer Woche waren es 2122. Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut (RKI) 1017,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns stieg die Zahl der Patienten um 3 auf 249. Auch auf den Intensivstationen wurde mit 65 eine leichte Zunahme um 2 Corona-Patienten registriert. Dagegen sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen um 0,7 auf 5,9. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, so dass die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1631 stieg.

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen deutlich höher - bei einer sehr geringen Zahl an Krankenhauseinweisungen. Laut dem Lagus-Bericht für Minderjährige erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren am Donnerstag den Wert von 2428. Regional liegen die Inzidenzzahlen jedoch stellenweise deutlich über dem Durchschnitt. Seit Jahresbeginn kamen jedoch nur 23 Kinder und Jugendliche wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Laut RKI hatten bis Donnerstag 73,4 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 72,2 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 49,5 Prozent bekommen.