Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt deutlich über 500

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert deutlich über 500 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstagmorgen mit 572,9 an. Am Vortag hatte der Wert bei 478,6 gelegen nach 471,1 am Dienstag. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 1017,4 einen neuen Höchstwert.

Die höchste Inzidenz in Sachsen-Anhalt meldete das RKI für die Städte Halle (863,5) und den Landkreis Jerichower Land (766,2). Deutlich weniger Infektionen wurden in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld (423,6) und Mansfeld-Südharz (346,3) gemeldet.

Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 3873 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen-Anhalt nachweislich 4569 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 256.516 Infektionen gezählt.