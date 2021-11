Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt erreicht 184,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen hat am Sonntag einen Wert von 184,2 erreicht. Damit lag sie etwas niedriger als am Samstag mit 187,8, aber höher als am Freitag mit 177,1 wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Bundesweit lag sie laut RKI am Sonntag bei 191,5.

Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt 366 Neuinfektionen sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die regionalen Unterschiede sind dabei nach wie vor groß: Die geringste Inzidenz hat den Angaben zufolge weiterhin der Landkreis Börde mit einem Wert von 73,3. Der Landkreis mit der mit Abstand höchsten Inzidenz bleibt mit 449,9 der Altmarkkreis Salzwedel. Auf ihn folgt der Salzlandkreis mit einem Wert von 242,7.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Sachen-Anhalt lagen nach Daten des stündlich aktualisierten Divi-Registers am Sonntagmorgen 57 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 28 Patienten mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.