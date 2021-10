Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein legt weiter zu. Am Samstag erreichte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 56,6 - nach 52,4 am Freitag. Am Samstag vergangener Woche hatte der Wert noch 27,9 betragen. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Samstagabend (Stand: 19.48 Uhr) wurden 241 neue Infektionen registriert, 11 weniger als am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein legt weiter zu. Am Samstag erreichte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 56,6 - nach 52,4 am Freitag. Am Samstag vergangener Woche hatte der Wert noch 27,9 betragen. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Samstagabend (Stand: 19.48 Uhr) wurden 241 neue Infektionen registriert, 11 weniger als am Vortag.

Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, blieb unverändert bei 64. Von ihnen lagen ebenfalls unverändert 16 auf der Intensivstation, von denen wiederum 11 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb bei 1,68.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen blieb bei 1712. Von den seit Beginn der Pandemie 79.867 Infizierten gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts rund 75.800 Menschen als genesen. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stormarn (78,4), am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg (30,1).