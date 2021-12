Sieben-Tage-Inzidenz über Weihnachten gesunken

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Corona-Neuinfektionen über die Weihnachtstage deutlich gesunken. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) von Sonntag liegt der Wert nunmehr bei 299 - nach 364 am vergangenen Donnerstag. Insgesamt wurden in den drei Tagen gut 1000 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings wies das Robert Koch-Institut darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei, so dass sich ein unvollständiges Bild ergeben könnte.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten wurde am Sonntag mit 355 angegeben, am Donnerstag waren es noch 379. Auf den Intensivstationen wurden 94 Patienten behandelt. Für Covid-Patienten sind landesweit 100 Intensivbetten reserviert. Über Weihnachten starben sieben Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die Gesamtzahl der Toten wurde mit 1448 angegeben.

Die für Sicherheitsmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Menschen je 100.000 Einwohner und Woche, die mit Covid-19 in eine Klinik kamen - wurde am Samstag für das Land mit 10,0 angegeben. Der für zusätzliche Schutzmaßnahmen wichtige Schwellenwert liegt bei 9,0. Damit steht die Corona-Warnampel weiterhin auf Rot, ab Montag bleiben landesweit Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen.

Die Landkreise Rostock, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie die Hansestadt Rostock liegen nach wie vor im roten Bereich. Die Landkreise Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim und Schwerin sind orange, der Nordwestmecklenburg mit 5,1 ist weiter im gelben Bereich.

Laut Robert Koch-Institut waren am vergangenen Donnerstag 71,9 Prozent der Menschen im Land mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die zweite Spritze erhielten demnach 69 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen liegt bei 31,9 Prozent. Die Zahlen wurden über die Feiertag nicht neu erhoben. Alleine im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage wurden rund 1300 Menschen geimpft, die meisten von ihnen erhielten nach Angaben von Vize-Landrat Stephan Meyer ein Auffrischimpfung.