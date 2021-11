Sieben Wasserbüffel aus Gehege in Tegeler Forst ausgebüchst

Sieben Wasserbüffel sind in der Nacht zu Dienstag aus ihrem Gehege im Tegeler Forst ausgebüchst und durch den Berliner Ortsteil Hermsdorf spaziert. Wie die Polizei am Morgen mitteilte wurden die Büffel nach vierstündigem Spaziergang gegen 4.00 Uhr am frühen Dienstagmorgen wieder in ihr Gehege im Tegeler Forst gebracht. Verletzt wurde von den großen Tieren niemand, lediglich ein Vorgarten wurde von ihnen zerfressen.

