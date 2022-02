Sieg gegen Würzburg: Saarbrücken klettert auf Rang drei

Der 1. FC Saarbrücken mischt weiter im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga mit. Dank eines mühevollen 2:1 (0:1)-Sieges gegen Schlusslicht Würzburger Kickers kletterten die Saarländer zum Abschluss des 25. Spieltages mit 43 Punkten auf den dritten Tabellenrang hinter Spitzenreiter 1. FC Magdeburg (57) und dem 1. FC Kaiserslautern (45). André Becker brachte die Gäste am Montagabend bereits in der 2. Minute in Führung. Manuel Zeitz (68.) und Sebastian Jacob (81.) drehten in der zweiten Halbzeit die Partie zugunsten der Saarländer.

Bei Saarbrücken wurde der verletzte Torjäger Adriano Grimaldi lange schmerzlich vermisst. Ohne ihren besten Saisonschützen fehlte es den Hausherren über weite Strecken der Partie an der nötigen Durchschlagskraft. Erst ein Patzer von Kickers-Torwart Hendrik Bonmann, den Jacob eiskalt ausnutzte, bescherte dem Team von Trainer Uwe Koschinat die drei Punkte.