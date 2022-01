Sieg in Gießen: BG Göttingen wieder auf Erfolgskurs

Sieg in Gießen: BG Göttingen wieder auf Erfolgskurs

Die BG Göttingen hat sich in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gut erholt gezeigt. Die überraschend gut gestarteten Niedersachsen gewannen am Samstag beim Tabellenvorletzten Jobstairs Gießen 46ers mit 87:76 (45:40) und stehen mit einer Bilanz von 10:5-Siegen auf Platz vier. Überragender Spieler bei der Mannschaft von Trainer Roel Moors war der US-Amerikaner Kamar Baldwin. Der 24-Jährige erzielte 31 Punkte

Die BG Göttingen hat sich in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gut erholt gezeigt. Die überraschend gut gestarteten Niedersachsen gewannen am Samstag beim Tabellenvorletzten Jobstairs Gießen 46ers mit 87:76 (45:40) und stehen mit einer Bilanz von 10:5-Siegen auf Platz vier. Überragender Spieler bei der Mannschaft von Trainer Roel Moors war der US-Amerikaner Kamar Baldwin. Der 24-Jährige erzielte 31 Punkte