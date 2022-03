Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 bei Siegen ist am Freitag ein 58-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Mitteilung der Polizei waren am Morgen das Auto und ein mit Holz beladener Lkw frontal zusammengestoßen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an. Die Bundesstraße zwischen Netphen und Erndtebrück blieb wegen der Bergungsarbeiten über Stunden gesperrt.

