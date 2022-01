Siegesserie der Hamburg Towers im Eurocup endet in Belgrad

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Eurocup nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag am Dienstagabend vor 5021 Zuschauern beim serbischen Top-Verein Partizan Belgrad mit 77:102 (41:65). Die Hanseaten haben nach zehn Spielen im europäischen Wettbewerb nun eine Zwischenbilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen.

Nachdem die Towers bereits das Hinspiel gegen Belgrad 97:106 verloren hatten, erwischten die Serben auch diesmal den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel bereits klar mit 34:14. Im zweiten Spielabschnitt agierten die Norddeutschen effektiver und verbuchten 27 Zähler. Dennoch konnte Belgrad den Vorsprung um vier Punkte ausbauen, sodass es mit einem 65:41 in die Pause ging. Bereits nach Beendigung des dritten Viertels hatten die Hamburger bei einem Rückstand von 32 Punkten keine Chance mehr auf einen Auswärtssieg. Der beste Schütze der Hamburger war Robin Christen mit 20 Punkten.

Das nächste Spiel der Towers im Eurocup findet am 26. Januar in der heimischen Arena gegen Joventut Badalona statt. In der Bundesliga blicken die Towers am Samstag einem Auswärtsspiel bei den Gießen 46ers entgegen.