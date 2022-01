Skifahrerin stirbt an der Zugspitze

Eine Skifahrerin ist bei einer Abfahrt an der Zugspitze tödlich verunglückt. Warum die 30-Jährige aus Nordrhein-Westfahlen stürzte, war nach Polizeiangaben vom Sonntag vorerst unklar. Ein anderer Skifahrer hatte die Frau am Samstag im Bereich des Gipfels Wetterwandeck mit schweren Verletzungen hinter einer Kuppe liegend entdeckt. Die 30-Jährige, die bei der Abfahrt nahe Deutschlands höchstem Berg einen Helm trug, kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

