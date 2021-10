Skisprung-Titel an Bayerns Männer und Thüringens Frauen

Bayerns Männermannschaft um Weltmeister Karl Geiger und das Thüringen-Duo Luisa Görlich und Juliane Seyfarth haben die Skisprung-Mannschaftswettbewerbe bei der deutschen Meisterschaft in Oberhof für sich entschieden. Der Oberstdorfer Geiger, der am Samstag auch den Einzeltitel gewonnen hatte, führte am Sonntag das Quartett mit den Teamkollegen Constantin Schmid, Pius Paschke und Philipp Raimund zum souveränen Sieg vor dem zweiten Bayern-Team um Olympiasieger Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler. Bei den Frauen landeten Görlich und Seyfarth vor Team Bayern, das mit Katharina Althaus und Amelie Thannheimer an den Start gegangen war.

