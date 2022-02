Skyliners verlieren Donaldson: Wechsel nach Ungarn

Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners aus Frankfurt muss künftig ohne Aufbauspieler Donovan Donaldson auskommen. Der 25 Jahre alte Aufbauspieler wechselt mit sofortiger Wirkung nach Ungarn, wo er vor seiner Zeit am Main bereits für mehrere Vereine spielte. «Für einen jungen Spieler wie ihn ist es am wichtigsten, regelmäßig zu spielen und Spielpraxis zu sammeln. Diese Perspektive können wir ihm bei uns nicht mehr bieten», sagte Manager Marco Völler. In Ungarn hatte Donaldson zuvor bei Jaszberenyi und Zalakeramia gespielt.

