Söder zu Corona-Protesten: «Müssen Gesellschaft heilen»

Markus Söder spricht in der Parteizentrale der CSU. Foto: Peter Kneffel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die wachsende Zahl der Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Bayern und bundesweit mit Sorge. «Ich glaube, dass wir insgesamt in einer aufgewühlten Situation sind», sagte er am Donnerstag im TV-Sender Bild. Wichtig sei es nach zwei Jahren Pandemie, «neben dem strammen Verkünden von Maßnahmen» auch darüber nachzudenken, «wie wie die Gesellschaft wieder heilen und versöhnen können».

