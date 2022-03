Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda sind zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Autofahrer am Freitagabend beim Linksabbiegen in der Kölledaer Straße aus bislang unbekannten Gründen die beiden Geschwister und erfasste sie mit seinem Wagen. Die beiden Kinder wollten mit ihren Eltern an einer Ampel die Straße überqueren. Die Geschwister wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit.

