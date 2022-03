Ein seit längerem schwelender Nachbarschaftsstreit ist in Sömmerda erneut eskaliert. Eine 65-Jährige hatte am Samstag in ihren Vorgarten Unkraut gejätet, als sie unvermittelt von ihrem 44 Jahre alten Nachbarn aus einem Eimer mit zehn Liter Wasser übergossen wurde, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Frau habe einen Kälteschock erlitten. Aus dem Streit zwischen den Nachbarn resultierten in der Vergangenheit bereits drei Anzeigen, hieß es.

