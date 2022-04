Ein 30-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Sömmerda mit einem Alkoholwert von über zwei Promille mit seinem Wagen in einen Straßengraben gefahren. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, ist der Mann bei dem Unfall auf einer Landstraße bei Vogelsberg am frühen Sonntagmorgen nicht verletzt worden. Die Polizei nahm dem Mann seinen Führerschein weg und ermittelt nun.