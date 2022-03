Ein 58 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz im Kreis Soest lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei kam er am Sonntag auf einem Waldweg in der Nähe eines Campingplatzes an der Sauerlandstraße zu Fall und zog sich schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zu. Rettungskräfte hätten den aus den Niederlanden stammenden Mann reanimieren müssen. Danach brachte ihn ein Rettungswagen zu einem Krankenhaus in Warstein. Sein Zustand sei weiterhin kritisch.

Ein 58 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz im Kreis Soest lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei kam er am Sonntag auf einem Waldweg in der Nähe eines Campingplatzes an der Sauerlandstraße zu Fall und zog sich schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zu. Rettungskräfte hätten den aus den Niederlanden stammenden Mann reanimieren müssen. Danach brachte ihn ein Rettungswagen zu einem Krankenhaus in Warstein. Sein Zustand sei weiterhin kritisch.